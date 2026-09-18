Miçotakis'ten tansiyonu yükseltecek açıklama

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

ERT'de yer alan habere göre, Ankara'nın yaptığı açıklamalarda sertleşme yaşandığını iddia eden Miçotakis, diyaloga önem verdiğini öne sürdü. Miçotakis, "Deniz biraz dalgalanmaya başladı." ifadesini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN 'KARASULARI' AÇIKLAMASI

Ege'de karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesi söyleminde ısrar eden Miçotakis, Meis Adası ziyaretine ilişkin "Adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE YUNANİSTAN-İSRAİL TATBİKATI

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Öte yandan İsrail ve Yunanistan donanmalarının Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdiği duyuruldu.

Tatbikata iki İsrail füze gemisi ile iki Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ortak tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki süregelen işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte etkin bir şekilde hareket etme kabiliyetlerini artırmak" olduğu ifade edildi.

Tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolar üzerinde eğitim yaptığı belirtildi. Tatbikatta tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

MSB MEİS ZİYARETİ SONRASI UYARMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in beraberindeki heyetle Meis Adası'na yaptığı ziyarete tepki göstermişti.

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MSB, yazılı açıklamasında Meis'in askerden arındırılmış statüsüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır"