Miçotakis’ten Riyad’a sürpriz ziyaret

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Ziyaretin odağını, Yunanistan’ın Suudi Arabistan’da konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin geleceği ve yeni bölgesel savunma paktları oluşturdu.

TÜRKİYE DETAYI

Riyad yönetiminin Patriot misyonuna ilişkin geciken mali yükümlülüklerini tamamlamasının ardından Atina, stratejik önemdeki bataryayı çekmeme kararı alarak görevin devamına onay verdi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini daha da pekiştirdi.

Sürpriz temasın zamanlaması ise Suudi Arabistan’ın Türkiye ve Pakistan ile imzaladığı “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” sonrasına denk geldi. Yunan medyası ziyareti, Ankara ile Riyad arasında gelişen savunma sanayi işbirliği ve diplomatik yakınlaşmadan rahatsızlık duyan Atina’nın bir hamlesi olarak değerlendirirken Miçotakis’in bu adımı, Yunanistan’ın Körfez eksenindeki stratejik varlığını koruma ve Türkiye’nin bölgedeki artan nüfuzuna karşı diplomatik denge sağlama arayışı olarak okunuyor.