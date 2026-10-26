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Miçotakis’ten Riyad’a sürpriz ziyaret

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#Miçotakis'in Suudi Arabistan Ziyareti#Doğu Akdeniz Güvenlik Mimari#Patriot Hava Savunma Sistemi
Miçotakis’ten Riyad’a sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz ve Körfez’de değişen güvenlik mimarisinin ortasında dün akşam Suudi Arabistan’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Ziyaretin odağını, Yunanistan’ın Suudi Arabistan’da konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin geleceği ve yeni bölgesel savunma paktları oluşturdu.

TÜRKİYE DETAYI

Riyad yönetiminin Patriot misyonuna ilişkin geciken mali yükümlülüklerini tamamlamasının ardından Atina, stratejik önemdeki bataryayı çekmeme kararı alarak görevin devamına onay verdi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini daha da pekiştirdi.

Sürpriz temasın zamanlaması ise Suudi Arabistan’ın Türkiye ve Pakistan ile imzaladığı “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” sonrasına denk geldi. Yunan medyası ziyareti, Ankara ile Riyad arasında gelişen savunma sanayi işbirliği ve diplomatik yakınlaşmadan rahatsızlık duyan Atina’nın bir hamlesi olarak değerlendirirken Miçotakis’in bu adımı, Yunanistan’ın Körfez eksenindeki stratejik varlığını koruma ve Türkiye’nin bölgedeki artan nüfuzuna karşı diplomatik denge sağlama arayışı olarak okunuyor.

 

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#Miçotakis'in Suudi Arabistan Ziyareti#Doğu Akdeniz Güvenlik Mimari#Patriot Hava Savunma Sistemi

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