Miçotakis’ten Rafale pozu... ‘Yunanistan yalnız değildir’
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Andravida hava üssüne giderek, 6 ülkeden 100’den fazla savaş uçağının katıldığı “İniohos 21” tatbikatını izledi. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un refakatinde, Atina’dan 280 km mesafede, Mora yarımadasında bulunan Andravida üssüne giden Miçotakis, tören salonuna dönüştürülen hangarda ve Rafale savaş uçaklarının önünde yaptığı konuşmada “Vatanımız tek başına her şeyi yapabilir. Ancak vatanımız hiçbir zaman da tek başına değildir” dedi.
12 Nisan’da başlayan ve yarın sona erecek “İniohos” tatbikatına Yunanistan’ın yanı sıra ABD, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Kıbrıs Rum Yönetimi katıldı. Miçotakis, tatbikata geniş katılımın, Yunanistan’ın “bölgede istikrar ve güvenlik için temel taşı teşkil ettiğinin kabulü” anlamına geldiğini de öne sürdü.
RİYAD’A PATRIOT JESTİ
Öte yandan Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanları Nikos Dendias ile Nikos Panayiotopulos, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da “Yunan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin, iki ülkedeki karşılıklı stasütünü belirleme anlaşması” imzaladılar. Anlaşma gereğince, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ndeki 6 adet hava savunma füzesi Patriot bataryasından 1’i Suudi Arabistan’a gönderilecek.
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