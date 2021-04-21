Miçotakis’ten Rafale pozu... ‘Yunanistan yalnız değildir’

12 Nisan’da başlayan ve yarın sona erecek “İniohos” tatbikatına Yunanistan’ın yanı sıra ABD, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Kıbrıs Rum Yönetimi katıldı. Miçotakis, tatbikata geniş katılımın, Yunanistan’ın “bölgede istikrar ve güvenlik için temel taşı teşkil ettiğinin kabulü” anlamına geldiğini de öne sürdü.

RİYAD’A PATRIOT JESTİ

Öte yandan Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanları Nikos Dendias ile Nikos Panayiotopulos, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da “Yunan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin, iki ülkedeki karşılıklı stasütünü belirleme anlaşması” imzaladılar. Anlaşma gereğince, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ndeki 6 adet hava savunma füzesi Patriot bataryasından 1’i Suudi Arabistan’a gönderilecek.

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