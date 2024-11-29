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Miçotakis’ten karamsar Türkiye yorumu: ‘Derin görüşme ihtimali zayıf’

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Doğu Akdeniz
Miçotakis’ten karamsar Türkiye yorumu: ‘Derin görüşme ihtimali zayıf’
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, özellikle lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) partisinin bir bölümü ile bazı muhalefet partilerinin yoğun tepkileri üzerine, Türkiye ile ciddi anlaşmazlıkların görüşülmesi hakkında son derece karamsar bir tablo çizdi.

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Miçotakis, Alfa televizyonuna verdiği demecinde, “Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesidir. Bunun için de bir çerçeve oluşturabilir miyiz araştırıyoruz. Türkiye ise görüşmeye niyetli olmadığımız başka şeyleri de konuşmamızı istiyor. Dolayısıyla şu an daha derin görüşmelere girebilme olasılığı bulunmuyor. Herhangi özlü bir ilerleme sağlanamadı” dedi.

Yunan Başbakanı, “Türkiye eğer gri bölgeler, adaların silahsızlandırılması ve Trakya’daki (Batı Trakya) Müslüman azınlıkla ilgili konuları müzakere masasına koymayıp, sadece kıta sahanlığı ve MEB meselesini görüşmek için gelirse, o zaman Yunanistan bu meseleyi görüşür” şeklinde konuştu. Miçotakis, “Ancak, bu sürekli gerginlik ortamında yaşayacağımız anlamına gelmemesi gerekir. Sakin suların devamından yanayız” dedi.

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Doğu Akdeniz

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