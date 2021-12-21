Miçotakis’ten hadsiz talep: ‘Türkiye ‘casus belli’yi kaldırsın’

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SOFYA’da dün Bulgaristan’ın yeni Başbakanı Kiril Petkov ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken önce “Türkiye’ye 2 seçenek sunan AB’nin belirlediği çerçeve net. Bu seçeneklerden biri de Türkiye’nin, aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu komşularıyla ilişkilerini aşamalı normalleştirmesidir” dedi. Ardından da “İlişkilerin normalleştirilmesi de Türkiye’nin, anlaşılması mümkün olmayan ve halen devam eden ‘casus belli’ tehdidi dahil, tahrikçi eylemlerine son vermesini gerektiriyor” diye ekledi. Yunan Başbakanı cevabını “Eğer bu geçekleşirse, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için mücadele verecek ilk ülke biz olacağız” şeklinde sürdürdü.

PETKOV’DAN DİYALOG VURGUSU

Petkov ise aynı soruyu cevaplarken Türkiye’ye değinmeden “Önemli olan iyi komşuluk ilişkileridir. Çözüm bulmak amacıyla, her meseleyi görüşmeye hazırız” dedi. Yunanistan yıllardır, deniz hukuku gereğince, Ege’de karasularını 12 mile genişetme hakkı bulunduğunu iddia ediyor. Bu çerçevede de TBMM’nin 1995 tarihli kararını “Türkiye’nin bu yasal hakkımızı kullanmamız halinde, bizi savaş ile tehdit etmesi” şeklinde yorumluyor. Yunan hükümeti özellikle son iki yıldır “Dünyada savaş ile tehdit edilen yegâne ülke Yunanistan’dır” propagandası yapıyor.

DENDİAS DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ekim ayında parlamento savunma ve dış politika komisyonundaki konuşmasında, Türk-Yunan diyaloğunun ilerlemesi için ‘casus belli’nin iptalinden başka şu şartları da ortaya atmıştı:

Türkiye, Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni tanımalı.

Yunanistan ile sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu görüşmeyi kabul etmeli.

Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasından vazgeçmeli.

Kıbrıs’da konusunda, BM Güvenlik Konseyi kararlarnı doğrultusunda bir çözümü kabul etmeli.