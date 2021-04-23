Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Gerçekten konuşmamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta Ankara'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın akabinde düzenlenen basın toplantısında diplomatik teamülleri yerle bir eden tutumunun ardından Yunanistan'dan açıklama geldi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dendias'a talimat verdiğini itiraf etmişti. Yunan Başbakan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirterek, "Görüşme olacak çünkü konuşmamız gerekiyor. Görüşmenin gecikmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ülkede yayın yapan Alpha TV’ye konuştu. Röportajında Türkiye ilişkilere de değinen Miçotakis Ankara'ya yönelik verdiği sıcak mesajlar dikkat çekti. Miçotakis röportajında ısrarla “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor” dedi. "TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin gecikmeyeceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemden bu yana Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasını istedim. Bunu saklamıyorum. 2020 gergin bir zamandı. Artık orta yolu bulmalıyız. Yunanistan’ın ulusal güvenlik ve çıkarlarını koruyarak, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Diyaloga her zaman açığız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında canlı yayında yaşanan polemiğe de değinen Miçotakis Dendias’ın Ankara ziyaretini kusursuz bulduğunu iddia etti.

TALİMATI VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Miçotakis, Dendias'ın konuyu ele alma şekli ve Türkiye ile diyalog sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Kamu önündeki tartışmalar belki nadirdir ancak aynı zamanda da yararlı olabilir çünkü dostluk başka alışveriş başka. Biz, uluslararası ilişkilerimizde uluslararası hukuk kurallarından başka bir şey istemiyoruz. Kimsenin amacı kavga etmek değildi. Verilen talimat hiçbir tahriki yanıtsız bırakmamaktı. Diyalog çerçevesi mevcuttur. İstikşafi görüşmeler devam etmekte ve diyalog kesilmemektedir."

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