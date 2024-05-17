Miçotakis’ten deniz parkı çıkışı: Türkiye’yi ilgilendirmiyor

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Yunan Skai televizyonuna konuşan Miçotakis, Yunanistan’ın Ege’de deniz parkı oluşturma kararıyla ilgili Türkiye’nin gösterdiği tepki sorulduğunda, “Türkiye ile ne ilgisi var. Türkiye’nin görüşleri malum. Sadece denizin çevre koruması ile ilgili bir konu sözkonusu. Bunun arkasında da gizlenen bir şey yoktur. Bazı şeylere gerektiğinden büyük önem vermemekte yarar var” dedi. Kararın çevreyle ilgili olduğunu söyleyen Yunan Başbakanı, “Ayrıca, egemenlik bölgemiz içinde, çevre koruması ile ilgili bir konunun Türkiye ile ne ilgisi var? Deniz parkları ile ilgili projemizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Atina geçen ay, Türkiye’nin uyarısına rağmen biri Ege, diğeri de İyon denizinde iki yeni deniz parkı oluşturulacağını ilan etmişti.



‘EN UZUN SÜKÛNET’



Ege’de 14 aydır sakin bir dönemin yaşandığını, ilk kez bu kadar uzun bir sükûnet döneminin olduğunu ve ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini belirten Miçotakis, “Ben Başkan Erdoğan ile en çok görüşmüş Yunan başbakanıyım. İki komşu, büyük anlaşmazlıkları bulunsa da oturup konuşabilmelidirler” ifadesini kullandı.