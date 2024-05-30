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Miçotakis'ten deniz parkı çıkışı: Mutlaka inşa edilecek

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#Yunanistan#Atina#Miçotakis
Miçotakisten deniz parkı çıkışı: Mutlaka inşa edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 09:25

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, verdiği bir röportajda Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu vurguladı ancak Ankara'nın tepki gösterdiği deniz parkları ile ilgili olarak "Ege'de deniz parkları mutlaka inşa edilecek, Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor." dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Action24 televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ilişkilerin zor ve karmaşık olduğunu belirten Miçotakis ikili ilişkilerde diyalogdan yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

DENİZ PARKLARI AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı, Ankara ile Atina arasında iplerin gerilmesine neden olan deniz parkları ile ilgili gelen sorun üzerine "Ege'de deniz parkları mutlaka inşa edilecek, Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Ülkede zaten deniz parkları var. Bu parkları deniz yaşamını aşırı avlanmadan korumak ve balıkçılık alanları oluşturmak için yapacağız." dedi ve ekledi;

"Ege'de Yunanistan için gri bölgeler yoktur ve Erdoğan'a da söylediğim gibi egemenlik konuları çözülmüştür ve bu tartışmaya geri dönmeyeceğiz."

Miçotakisten deniz parkı çıkışı: Mutlaka inşa edilecek


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DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde ekolojik çevreyi koruma amaçlı iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurdu. Ege’deki deniz parkı, yaklaşık 45 adacık ve kayalığı ile bunların kıyı şeritlerini kapsıyor. Deniz Parkı olarak ilan edilecek adacık ve kayalıklardan bazıları, Ege’de Onikiadalar bölgesindeki İncirli (Nisiros) adası yakınında bulunuyor.

Yunanistan’ın hamlesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada “Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini” açıkladı. Bakanlığın yayımladığı açıklamada, Atina yönetiminin “Ege sorunları bağlamında her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu” belirtilirken, “İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Atina#Miçotakis

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