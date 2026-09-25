Miçotakis'ten BM'de Türkiye mesajı: Yan yana yaşamak kaderimiz

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Miçotakis, "Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE İLİŞKİN MESAJ

Miçotakis, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere de değindi. Son üç yılda ilişkilerin iyileştirilmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çaba gösterdiklerini belirten Miçotakis, olası krizlerin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkinin tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Miçotakis, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında iki ülkenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Bu anlayışın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanması gerektiğini savunan Miçotakis, "Birçok kez söylediğim gibi, coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS: TEK ANLAŞMAZLIK MEB VE KITA SAHANLIĞI

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bu sorunların çözümü için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.

Kıbrıs meselesine de değinen Miçotakis, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kapasitesini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdü.

Miçotakis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çalışmalarını desteklediklerini de söyledi.

HÜRMÜZ VE KIZILDENİZ VURGUSU

Dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirten Miçotakis, çatışma ve gerilimlerin arttığı süreçte BM'ye ve çok taraflılığa daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için hukuki çerçeve sunduğunu belirten Miçotakis, stratejik deniz yollarında artan gerilime dikkat çekti.

Miçotakis, "Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'den Hint-Pasifik Okyanusu'na kadar stratejik deniz yolları gitgide daha çok jeopolitik çatışma alanlarına dönüşüyor. Ticari gemiler hedef alınıyor, hayati öneme sahip ticari yollar baskı aracı olarak kullanılıyor. Bunun tedarik zincirlerine, enerji piyasasına ve ve gıda güvenliğine küresel düzeyde ciddi sonuçları oluyor." dedi.

Yunanistan Başbakanı, deniz ticaretinin korunmasının tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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GAZZE VE BATI ŞERİA MESAJI

Miçotakis, geçen yıl Gazze için kabul edilen barış planının uygulanması gerektiğini belirtti. Gazze'nin yeniden inşasının Filistinlilerin kendi geleceklerini belirlemesine imkan sağlayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ortaklığını hatırlatan Miçotakis, Batı Şeria'daki gelişmelerden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Miçotakis, "Batı Şeria'daki gelişmeler derin bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Uluslararası hukuka göre hukuk dışı olan ve gelecekteki bir Filistin devletinin varlığını tehlikeye atan faaliyetlere izin verilemez." diye konuştu.

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Lübnan'da kalıcı barış için fırsat bulunduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın egemen ve birleşik bir Lübnan'ı desteklediğini söyledi.

YAPAY ZEKA İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Miçotakis, yapay zekanın sunduğu imkanlara rağmen bu alanda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yapay zeka şirketlerinin insani değerlere, şeffaflığa ve güvenlik şartlarına uyması gerektiğini ifade eden Miçotakis, gerekli düzenlemeler yapılana kadar yapay zeka modellerinin geliştirilmesine gönüllü olarak geçici ara verilmesi yönündeki fikirleri desteklediğini söyledi.