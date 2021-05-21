Miçotakis’in “Yunan çocukları” sözlerine tepki

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) yayımladığı açıklamada, Miçotakis’in söz konusu ifadeleri kınadı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiriyakos Miçotakis’in, 18 Mayıs'ta İskeçe’nin Paşevik köyündeki devlet anaokulunda eğitim gören öğrenci ve anaokulu öğretmenleri ile gerçekleştirdiği video konferanstaki "Pomakohoria" (Pomak köyleri) ve azınlık Türk çocuklarına "Ellinopula" (Yunan Çocukları) şeklindeki ifadelerini kınıyoruz. Bu tutumu azınlığın taleplerine karşı, meşru kimliğimizin inkarı olarak değerlendiriyoruz. Hükümeti bu tür dayatma politikalardan vazgeçmeye ve azınlığın kendini ifade etme özgürlüğü konusunda daha yapıcı olmaya davet ediyoruz.”



Dostluk Eşitlik Barış Partisinden (DEB) yapılan yazılı açıklamada daMiçotakis’in Paşevik anaokulu öğrencileriyle gerçekleştirdiği video konferansta Türk azınlığa kimlik tayin etme yönüne gittiği, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Miçotakis’in, bölgedeki köylerle ilgili “Pomak köyleri” tanımlamasının ve azınlık çocuklarına yönelik kullandığı “Yunan çocukları” ifadelerinin azınlığa uzun yıllar zarar veren inkarcı bir zihniyeti temsil ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Bu tür örnekler demokrasiye, azınlığa, ülkemize uzun yıllar boyu zarar vermiş, dayatma politikaları, azınlığın gerçek taleplerini ve kimliğini yansıtmaktan aciz kalmıştır. Bu tür söylem ve davranışlar sergileyenleri kınıyor, bir an önce azınlığın kendini ifade etme özgürlüğünün yolunu açıp ülke demokrasisine katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

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