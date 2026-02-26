Miçotakis'in 'Türkiye' hamlesi komşuda tartışma yarattı

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Meriç sınırındaki güvenliği ve çitin genişletilmesine yönelik açıklamaları seçim için siyasi mesaj içerdiği şeklinde değerlendirildi.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi’nin ön kongre etkinliğinde yaptığı konuşmada, sınır güvenliğinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladığı aktarıldı.

Haberlerde, Miçotakis'in yaptığı açıklamalarda, 2020 yılında Dedeağaç’ta, Meriç Nehri hattında yaşanan göç hareketliliğine atıfta bulunduğu belirtildi.

“ÇİT TÜM SINIRI KAPSAYACAK”

Ülkede tartışma konusu olan ifadesinde Miçotakis'in, çitin genişletilmesi planının düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğini artırma amacı taşıdığını ifade ettiği kaydedildi.

Başbakan konuşmasında, “Şubat 2020’de ülkemizin hibrit saldırıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde sınırlarımızı her şekilde korumanın mutlak öncelik olduğuna karar verdik. Bu adım, Avrupa’nın göç politikasında değişimin başlangıcı oldu. Meriç sınırındaki çitin genişletilmesini sürdüreceğiz ve bu yapı tüm sınır hattını kapsayacak.” ifadelerini kullandı.

“İÇ KAMUOYUNA MESAJ” YORUMU

Bazı yorumlarda ise söz konusu açıklamaların yaklaşan siyasi süreçle bağlantılı olduğu ve iç kamuoyuna mesaj niteliği taşıdığı görüşüne yer verildi.