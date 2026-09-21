Miçotakis'in New York'taki gündemi Türkiye: Atina'dan BM Genel Kurulu öncesi Ege adaları açıklaması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Giorgos Yerapetritis, ülkesinin Ankara ve dünyaya "istikrar mesajı" göndermek istediğini ifade etti. Yerapetritis, Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek silahsızlandırılmış bölge statüsündeki Ege adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın "egemenlik haklarını koruduğunu" öne sürdü.

Yunan Bakan, Atina'nın pozisyonun kesinlikle açık ve değişmez olduğunu söyleyerek, "Kıta sahanlığının ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin sınırlandırılması, Türkiye ile Yunanistan arasında uluslararası yargı yetkisine konu olabilecek tek farklılıktır. Yunanistan'ın egemenliğiyle ilgili, 'gri bölgeler' veya adaların askerden arındırılması gibi iddialar keyfi, gerçek dışı ve tartışmaya açık değildir. Bu görüş, uluslararası hukuka dayanmaktadır ve koşullara bağlı olarak değişmez" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Yerapetritis

'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Ethnikos Kirykas gazetesine konuşan Yerapetritis, "New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkileri aradığı ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir" açıklamasını yaptı.

Yunan Bakan, "Ülkenin uluslararası ve diplomatik varlığını güçlendirmek, diyaloğa güvenle ve ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak yaklaşmamızı ve argümanlarımızı öne çıkarmamızı sağlıyor" dedi.

Yerapetritis, New York'taki BM Genel Kurulu'na ilişkin Yunanistan'ın ilettiği ana mesajın, "tutarlılık, güvenilirlik ve uluslararası prestij mesajı" olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında, ülkemiz diyaloğa, diplomasiye, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Zamanın ve koşulların gerektirdiği reformlarla birlikte çok taraflılığın korunması ve uluslararası meşruiyetin güvence altına alınması, barışın ve halkların refahının teşvik edilmesi için temel kurumsal çerçeve olarak uluslararası politikamızın özünü oluşturmaktadır."

Haberin Devamı

Ege Denizi'nde silahlandırılan adalar, Kaynak: AA

'DİYALOG DEVAM ETMELİ'

Yerapetritis, "Son zamanlarda, Yunanistan'ın hak ve çıkarlarını savunmak için başlattığı girişimlere tepkiler de dahil olmak üzere, Türk tarafı ile gerilim arttı. Ülkemiz ittifaklarını ve stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye yatırım yaptığı için savunma gücüne, ekonomik toparlanmasına ve uluslararası konumuna dayanan gerçek gücünü yeniden kazandı" dedi.

Gözden Kaçmasın Yurtdışındaki seçmenler Netanyahu’yu korkuttu Haberi görüntüle

Yunan Bakan, Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğine inandığını kaydederek, "Bugün, sınır belirleme konusunda esaslı bir görüşmeye başlamak için henüz koşullar mevcut değil. Yunanistan, her zaman uluslararası hukukun rehberliğinde, barış ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Haberin Devamı

Yunanistan, Patriot bataryasını İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı Girit Adası'na konuşlandırmıştı.

"MİÇOTAKİS BM KONUŞMASINDA TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERECEK"

News 24/7'nin analizine göre, BM Genel Kurulu, Başbakan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis için Türkiye'ye mesaj gönderme fırsatı sunan bir etkinlik olacak. Miçotakis'in perşembe günü New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değineceği bildirildi. Analizde, Miçotakis'in ERT News'e verdiği son röportajında Türk-Yunan ilişkilerini "fırtınalı bir denize" benzettiği anımsatıldı.

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında herhangi bir görüşme planlanmadığına dikkat çekti. Öte yandan Miçotakis, röportajında New York'ta Erdoğan ile birebir görüşme ayarlamak istediğini ima etti. Türkiye-Yunanistan diyaloğu dönemlerinde Miçotakis'in BM'deki konuşmaları daha yumuşak bir tonda olsa da uluslararası hukuka olan ısrarını ve Türkiye'ye yönelik şikayetlerini dile getiriyordu.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN'DA SEÇİM DÖNEMİ TÜRKİYE MESAJLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Bu yılki BM Genel Kurulu, Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin Türkiye-Yunanistan meselelerini "İstikrar mı, macera mı?" söylemine dahil ettiği uzun bir seçim dönemine denk geliyor. Bu nedenle, Yunanistan'da Miçotakis'in perşembe günü BM Genel Kurulu'nda Türkiye hakkında neler söyleyeceği merakla bekleniyor.

Miçotakis'in New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmenin merkezinde Kıbrıs meselesinin yer alacağı belirtildi. Yunan basını, BM ile Kıbrıs konusunda yapılan görüşmelerin şu ana kadar hiçbir sonuç vermediği yorumunu yaptı. Miçotakis, 23 Eylül Çarşamba sabahı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eş başkanlığını yaptığı OceanEye Küresel İttifakı'nın lansman etkinliğine katılacak. Yunanistan Başbakanı, New York ziyareti kapsamında ABD'deki İsrail lobileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.