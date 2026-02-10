Miçotakis’in hedefi ‘sakin sular’a devam

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki lider, 6’ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne (YDİK) Başkanlık edecekler. YDİK’in 5’inci toplantısı 7 Aralık 2023’te Atina’da düzenlendi. Erdoğan ile Miçotakis son olarak 24 Eylül 2024’te New York’da bir araya geldiler.

Atina’da Miçotakis’in Ankara ziyaretinde hedefinin “derin sulara girmeden, sakin sularda yüzmeye devam” olduğu görüşü hâkim. Yunan Başbakanı, ilişkilerde 3 yıldır iniş çıkışlarla devam eden “sakin sular” dönemine yeni bir ivme kazandırılmasına çalışacak. Yunanistan’da, 2027’de genel seçimler yapılacak. Miçotakis, seçimlere kadar Türkiye ile ilişkilerde muhtemel krizler yaşanmasından kaçınmak istiyor.

ATİNA’NIN BAKIŞ AÇISI

Miçotakis, ziyareti öncesi demeçlerinde Türkiye ile tek anlaşmazlık konusunun Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu, adaların gayrı askeri statüsü veya uluslararası anlaşmalarda ismen belirtilmeyen ada ve adacıkların statüsü gibi konuları hiçbir zaman görüşmeyeceğini vurguladı. Böylece “derin sulara girmem” mesajı verdi. Buna karşı, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasından ve ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti. İki liderin azınlıklar, düzensiz göçe karşı mücadele ve bölgesel sorunları da ele almaları bekleniyor. Türkiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs ve Gazze gibi konularda derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Yunanistan, Kıbrıs konusunda iki ayrı devlet formülüne karşı çıkıyor. Gazze’de ise açık bir şekilde İsrail’i destekleyen Yunanistan, son yıllarda başta savunma işbirliği olmak üzere Binyamin Netanyahu yönetimi ile çok yakın ilişkiler kurdu.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFLENİYOR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve işbirliği belgelerinin imzalanması bekleniyor. İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor. İki ülkenin dış ticaret hacmi, geçen yıl 6.7 milyar dolara ulaşmıştı. İkili ticaret hacmindeki artış, turizm hareketliliği ve enerji alanında işbirliği potansiyelinin güçlenmesinin de ekonomik ilişkilerin siyasi tansiyonu düşürmede rol oynayabileceğine işaret ediyor.



NORMALLEŞME ARAYIŞI



2019’dan bu yana zaman zaman ciddi gerilimlere sahne olan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan büyük depremlerin ardından yeni bir diplomasi süreci öne çıktı. Yunanistan’ın arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım göndermesi, tansiyonun düşmesine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yeni sayfa kapsamında Türkiye ve Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları başta olmak üzere diyalog devem ederken, iki ülke pozitif gündeme odaklanma konusunda mutabık kalmıştı.