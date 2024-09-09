Miçotakis’in dilinde yine ‘Mavi Vatan’ var

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara-Atina hattına son dönemde hâkim olan pozitif iklime rağmen, Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ politikası nedeniyle iki ülke ilişkilerinde önemli bir ilerleme sağlanması konusunda karamsarlığını dile getirdi. Eylül ayının ikinci yarısında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi beklenen Miçotakis, dün Selanik’te düzenlediği basın toplantısında, bu görüşmeden beklentilerileri sorulduğunda, “Türkiye ile ilişkilerimizdeki güçlükler hakkında hiçbir zaman yanılsamalar içinde değildim. Son dönemdeki yakınlaşma sürecinde bazı olumlu şeyler oldu” dedi.

‘İŞBİRLİĞİMİZ TATMİN EDİCİ’

Miçotakis, Ege’de sakin bir dönem yaşanmasını, Türkiye ile yasadışı göçe karşı işbirliğini ve kapıda vize uygulamasının Ege’nin doğusundaki adalara gelen Türk turist sayısını arttırmasını ilişkilerdeki olumlu gelişmelere örnek olarak gösterdi. Yunan Başbakanı, “Birkaç yıl öncesine kadar Ege’nin doğusundaki adalarına kaç göçmenin geldiğini konuşuyorduk, bu sayı çok azaldı. Buna karşı bugün bu adalara gelen Türk turist sayısını konuşuyoruz. Türkiye ile yasadışı göçe karşı işbirliğimizin sonuçları tatmin edici” dedi.

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‘ERDOĞAN’A SÖYLEYECEĞİM’

Ancak Yunan başbakanı sözlerinin devamında Mavi Vatan politikasının iki ülke ilişkilerini çıkmaza soktuğunu savunarak, Erdoğan ile görüşmelerinde konuyu gündeme getireceğini söyledi. “Türk revizyonizminin özünde bir değişiklik olmadı. Yunanistan’ın egemenliğinden ve egemenlik haklarından şüphe eden ‘Mavi Vatan’ hâlâ masada duruyor” diyen Miçotakis, “Bu da Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesi sorununun çözümüne yaklaşabilmemizi engelliyor. Bunu başkan Erdoğan’a daha önce de söyledim, bundan sonra da söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.