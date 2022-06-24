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Miçotakis’in derdi yine Türkiye

#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#AB Zirvesi
Miçotakis’in derdi yine Türkiye

Daha önce çeşitli ortamlarda Türkiye’yi şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, AB zirvesinde de bu geleneği bozmadı. Son dönemde gündeme gelen hava sahası ihlali iddiaları ve Yunan adalarına ilişkin tartışma Miçotakis tarafından AB Zirvesi’ne taşındı.

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Atina’nın talebi üzerine zirvenin sonuç bildirisinde Türkiye paragrafı yer aldı. AB, Türkiye’ye üye devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yaptı. Metinde, ‘AB, Türkiye’den uluslararası hukuka tam saygı göstermesini, Doğu Akdeniz’de istikrar adına gerilimi azaltmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürülebilir bir şekilde teşvik etmesini beklemektedir’ denildi. Miçotakis, zirvede yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bu kez bu taleplere kulak vereceğini umuyorum çünkü ancak bu şekilde Doğu Akdeniz’de son iki aydır yaratılan ve tek suçlusu komşu ülke olan gerginlik azaltılabilir” dedi.

 

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#AB Zirvesi

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