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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Miçotakis'in danışmanı: ‘Erdoğan’ın sözüne güveniyorum’

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Miçotakis'in danışmanı: ‘Erdoğan’ın sözüne güveniyorum’
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Yunan Başbakanı Miçotakis’in Milli Güvenlik Başdanışmanı Diakopulos, Oruç Reis’in araştırmalarını bir müddet erteleme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sözüne güvendiği’ söyledi.

Türk-Yunan ilişkilerinde ‘Oruç Reis’ krizinden sonra yeniden müzakere sürecine dönülüyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte, iki ülke dışişleri heyetlerinin istikşafi görüşmeler için 3 yıl sonra ilk kez bir araya gelmeleri bekleniyor. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Milli Güvenlik Başdanışmanı Aleksandros Diakopulos “Mega” televizyonuna, istikşafi görüşmelere 2016’da kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı.

Miçotakisin danışmanı: ‘Erdoğan’ın sözüne güveniyorum’

RUMLARI KIZDIRDI

Diakapulos “Erdoğan, Oruç Reis’in araştırmaları için ‘madem müzakereler devam edecek biz bir müddet bekletelim’ dedi. Sözüne güveniyor musunuz” sorusuna, “Evet güveniyorum. Önümüzdeki yakın dönemde, yeni bir gerginlik olmayacak” cevabı verdi. Diakopulos, “Ama Türkler yeni bir Navtex (Denizcilere duyuru) yayınladı ve Barbaros gemisini, Kıbrıs (Rum) Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne gönderiyor” ifadeleri üzerine de “İkisi farklı şey. Oruç Reis başka bir konu” açıklamasını yaptı. Diakopulos’un bu sözleri, milliyetçi çevrelerde “Yunanistan, Kıbrıs’ı (Rum kesimi) terk mi ediyor” eleştirilerine yol açtı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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