Miçotakis’in başını ağrıtan üç bela

Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

Avrupa Birliği fonlarında yolsuzluk iddiaları, İsrail bağlantılı telefon dinleme skandalı ve ülkenin en kanlı tren kazası olarak kayıtlara geçen Tempi faciası…

Bu üç dosya, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetine zor günler yaşatıyor. İktidarın oyları her geçen gün gerilerken, Yunan lider, 2026 bitmeden erken seçimi gündemine aldı.

DİNLEME KRİZİ MECLİS’TE

Miçotakis, bugün Meclis kürsüsünden, İsrail bağlantılı, aralarında siyasetçi, işinsanı ve gazeteci, 90 kişinin dinlenmesi skandalı ile meclise hitap edecek. Telefon dinlemelerinin ardındaki, eski bir MOSSAD ajanın sahibi olduğu yazılım şirketinin, Yunan kurumları üzerinden AB fonlarına başvurduğunun ortaya çıkması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gözden Kaçmasınİslamabad masasındaki sır uzlaşmanın Körfez’e bomba gibi düşmesinin hikâyesiİslamabad masasındaki sır uzlaşmanın Körfez’e bomba gibi düşmesinin hikâyesiHaberi görüntüle

YOLSUZLUK SKANDALI

AB tarım desteklerinde usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, iktidar partisinden 20 ismin dosyaya girmesi dikkati çekti. Diğer yandan 2003’te 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada toplumsal tepkiyi dinmiyor. Kazada kızını kaybeden Maria Karystianou’nun başlattığı hareketin yakın zamanda siyasi partiye dönüşmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınErdoğan ne için ‘direniş hattımız’ dediErdoğan ne için ‘direniş hattımız’ dediHaberi görüntüle
