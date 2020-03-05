Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Konstantinos Miçotakis (1918-2017), Albaylar Cuntası (1967-1974) iktidara geldiğinde oğlu Kiriakos henüz 6 aylıkken Türkiye’ye kaçmıştı. 1990-1993 arasında başbakan olan Konstantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken, Türkiye’de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgular ve dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatırdı. Yunan Başbakanı’nın babası, Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra Paris’e gitmişti.



IRKÇILAR GÖÇMEN AVINDA



Göçmene gaddarca şiddet uygulayan yalnız güvenlik güçleri değil. Bölgede devriye gezen bazı silahlı siviller de sınırı geçen göçmenleri feci şekilde dövüp polise teslim ediyor. Yunan çiftçiler, olaya tanık olan CNN Greece’in muhabiri Kostas Pliakos’u hastanelik etti. Bazı haber sitelerinde, piyade ve av tüfekleri taşıyan 4-5 kişinin, 10 göçmeni durdurdukları ve yere yatırdıkları görüntüler yayınlandı.