Miçotakis’e yerel seçimlerde büyük darbe

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Atina’da ilk turda yüzde 41,35 oy alan Miçotakis’in yeğeni Kostas Bakoyanis yüzde 44’te kalırken, ilk turda yüzde sadece 14,9 oy toplayan sosyalist Pasok’un adayı Haris Dukas ikinci turda yüzde 56 ile büyük sürpriz yaptı. Atina Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dukas, Radikal Sol Koalisyon (Syriza) ve Komünist (KKE) partilerinin desteği sayesinde yedi gün içinde oylarını 19,842’den 64,055’ı çıkardı. Selanik’te de Pasok’un desteklediği Stelyos Aggelidis yüzde 67 oyla ikinci turda belediye başkanı seçildi.

VALİLİKLERİ DE KAYBETTİ

Miçotakis’in partisi ND’nin kaybı sadece 2 büyük belediyeyle sınırlı kalmadı. İlk turda 13 bölge valiliğinden 7’sini kazanan ND, ikinci turda 6 valiliği muhalef partilerinin adaylarına kaptırdı. Başbakan Miçotakis, seçim sonucunu “ND için iyi bir gün değildi” sözleriyle yorumladı. ND, haziranda yapılan genel seçimleri kazanmıştı.