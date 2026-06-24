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Miçotakis’e ‘Katargate’ darbesi

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#Yunanistan Siyaseti#Miçotakis#Katargate Skandalı
Miçotakis’e ‘Katargate’ darbesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

YUNANİSTAN’da bu yıl içinde erken seçim olasılığının arttığı bir dönemde, Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümeti, yeni bir skandalla daha karşı karşıya kaldı.

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İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) önde gelen isimlerinden, eski Dışişleri ve Savunma Bakanı, ayrıca eski AB Komiseri olan Dimitris Avramopulos hakkında Belçika makamlarının, “Katargate” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında yakalama emri çıkarması, Atina’da büyük yankı uyandırdı.

Manşetlere taşınan bu gelişme, AB tarım fonlarına ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve İsrail bağlantılı telefon dinleme skandalı nedeniyle zaten baskı altında bulunan Atina yönetiminin siyasi tansiyonunu daha da yükseltti.

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Belçikalı savcılar, Avramopulos’un Katar bağlantılı olduğu öne sürülen ve Avrupa Parlamentosu’nu sarsan rüşvet, kara para aklama ve suç örgütü iddialarının merkezindeki isimlerden Antonio Panzeri’nin kurduğu “Fight Impunity” adlı yapıyla ilişkisini mercek altına aldı. Avramopulos’un bu yapıda görev yaptığı dönemde aldığı ödemelerin incelendiği, deneyimli siyasetçinin ise tüm gelirlerin yasal olduğunu ve resmi kayıtlara geçtiğini savunduğu belirtiliyor. İddiaları reddeden Avramopulos,  halen Yunan Meclisi üyesi olarak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

 

 

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#Yunanistan Siyaseti#Miçotakis#Katargate Skandalı

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