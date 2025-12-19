Miçotakis'e eleştiri... 'Netanyahu bizi kullanıyor'

Haberin Devamı

Yunanistan’da yayın yapan haber sitesi Militaire, Atina’nın Doğu Akdeniz’de izlediği politikanın Yunanistan’ı Türkiye ile savaşa yaklaştırdığına dikkat çeken çarpıcı bir analiz yayımladı.

Leonidas Vatikiotis imzasıyla yayımlanan yazıda, bu sürecin merkezinde İsrail ve ABD destekli askeri ve enerji projelerinin bulunduğu vurgulandı.

“GERİLİMİ TIRMANDIRAN TÜRKİYE DEĞİL, ATİNA”

Militaire’de yayımlanan analizde, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail projelerine giderek daha fazla entegre olmasının Türkiye ile gerilimi tırmandırdığı ifade edildi. Mevcut tabloda Atina’nın Ankara’ya karşı yeni askeri ve siyasi adımlar atmasının Yunanistan’ın ulusal çıkarlarına hizmet etmediği görüşüne yer verildi.

Yazıda, Yunan basınından Ta Nea’da yer alan haberlere atıf yapılarak Türkiye’ye yönelik olası bir “önleyici saldırı” senaryosunun arka planında İsrail'in olduğu öne sürüldü.

2 BİN 500 KİŞİLİK ORTAK GÜÇ İDDİASI

Habere göre, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dahil olacağı 2 bin 500 kişilik ortak bir “hızlı müdahale gücü” kurulması gündemde. İddialara göre bu güçte 1.000 Yunan, 1.000 İsrailli ve 500 GKRY askeri yer alacak.

Söz konusu askerlerin Rodos–Kerpe hattı, GKRY ve İsrail’de konuşlandırılmasının planlandığı belirtilirken, birliklerin Yunan ve İsrail hava kuvvetlerine ait filolar tarafından destekleneceği, deniz unsurları arasında ise fırkateynler ve denizaltıların bulunacağı aktarıldı.

Resmi açıklamalarda bu askeri yapının amacının enerji yatırımları ve altyapının korunması olduğu ifade edilmişti.

“ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE”

İsrailli analist Shay Gal’in değerlendirmelerine de yer verilen analizde, Doğu Akdeniz’de deniz altı kabloları, boru hatları ve enerji platformlarının giderek daha fazla hedef haline geldiği savunuldu.

“NETANYAHU BİZİ KULLANIYOR”

Leonidas Vatikiotis, analizinde İsrail’in Yunanistan’ı Türkiye ile çatışmaya sürüklediğini ileri sürdü.

Vatikiotis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e uyarıda bulunduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:



“Atina, İsrail ve ABD çizgisine bağlandıkça Ege’de savaş riski büyüyor. Yunanistan’ın Türkiye ile savaşmak için hiçbir rasyonel çıkarı yok. Ancak Netanyahu bizi kullanıyor. Onlar yüzünden çatışma eşiğine sürükleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazıda, “önleyici saldırı” konseptinin artık kulis bilgisi olmaktan çıktığı ve resmileşmiş bir programa dönüştüğü iddia edildi. Vatikiotis, bu değerlendirmesini 16 Aralık 2025 tarihli Ta Nea haberine dayandırdı ve söz konusu planın tasarımının doğrudan İsrail’e ait olduğunu yazdı.

“SAVUNMA” GEREKÇESİNE ELEŞTİRİ

Yunan gazeteciye göre söz konusu askeri yapılanmanın resmi gerekçesi, Rodos–GKRY–İsrail hattındaki enerji altyapısının korunması. Analizde bu hattın sondaj platformları, boru hatları ve elektrik kablolarını kapsadığına dikkat çekildi.

Öte yandan Shay Gal’ın Ta Nea’ya verdiği demeçte bu altyapının “Mavi Vatan diye adlandırılan denizde savunmasız kaldığını” ileri sürdüğü anımsatıldı. Gal’ın, Avrupa’nın Baltık Denizi’ndeki kablo kesintileri ve Nord Stream sabotajı sonrası geç kaldığını söylediği, Doğu Akdeniz için ise “bekleyemeyiz” uyarısında bulunduğu aktarıldı.

“İSRAİL’İN OPERASYONEL AJANDASI”

Analizde, İsrail’in hedefinin Yunanistan ve GKRY'yi kendi savaş doktrininin bir parçası haline getirmek olduğu öne sürülerek, bu strateji “Ege’deki Türk–Yunan ihtilafını kullanarak siyonist devlet alanını genişletme girişimi” olarak nitelendirildi.

“MEŞRUİYET ZEMİNİ ÇÖKER” UYARISI

Analizin son bölümünde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis’in sözlerine yer verildi. Vatikiotis, Houpis’in değerlendirmelerini aktararak, “Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir saldırı durumunda meşruiyet zemini çöker. Lahey’de savunulabilir bir pozisyon kalmaz. Böyle bir senaryoda Türkler çok sert karşılık verir ve mevcut savunma hattımızı ortadan kaldırır. Umarım bu gerçeği fark ettiğimizde çok geç olmaz” ifadelerini kullandı.