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Miçotakis tarihin peşinde: İngiliz yetkililerle görüştü

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#Yunanistan#British Museum#İngiltere
Miçotakis tarihin peşinde: İngiliz yetkililerle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 15:52

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, tarihi eserlerin iadesi için British Museum yetkilileriyle görüştüğü bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre müze yetkilisi, görüşmeleri teyit ederek iki ülkenin anlaşması halinde eserlerin iadesi konusunda müzenin tutumunun katı olmadığını söyledi.

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İngiltere'de dünyanın birçok bölgesinden getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum"un yöneticileri ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu ülkeye ait eserlerin iadesi için birkaç kez görüştükleri bildirildi.

Sky News televizyonunun elde ettiği bilgilere göre, Miçotakis ile müzenin mütevelli heyeti üyeleri, bu yıl içinde iki ya da üç kez "Elgin Mermerleri" diye bilinen eserlerin Yunanistan’a iadesini görüştü.

Televizyona konuşan müze yetkilisi, görüşmeleri teyit ederek iki ülkenin anlaşması halinde eserlerin iadesi konusunda müzenin tutumunun katı olmadığını söyledi.

İngiltere, dönemin Osmanlı Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Bruce (Lord Elgin) tarafından Yunanistan’dan Londra’ya getirilen eserlerin Osmanlının izniyle alındığını savunuyor.

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Lord Elgin’in 1799-1803 yıllarındaki görevi süresince Londra’ya getirdiği eserlerin arasında Atina Akropolü ve Partenon'un kalıntıları da bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, böyle bir izin ya da fermanın arşivlerinde olmadığını açıklamıştı.

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#Yunanistan#British Museum#İngiltere

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