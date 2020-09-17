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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Miçotakis: Sular duruldu

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Miçotakis: Sular duruldu
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki Türk-Yunan krizini kastederek, “Sular duruldu. Umarım böyle devam eder” açıklamasında bulundu.

Miçotakis, geçen hafta Meis adasına giden Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’yu ziyaret ederek, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Yunan Başbakanı, “Başarılı geçen ve milli fırtınaların dindiği bir ana denk düşen Meis ziyaretiniz için sizi kutlarım. Sular duruldu. (Türkiye’yi kastederek) Böyle kalması da bize bağlı değil” dedi.

‘ÇÖZÜM İÇİN FIRSAT’

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ise, “Doğu Akdeniz’de zor bir dönemden geçiyoruz. Gerginliğin, müttefiklerin çabası ile özlü bir şekilde giderilmesi için bir fırsat olduğu görülüyor. Türkiye, tahrikler ile bir yere varamayacağını idrak etmeli” dedi. Atina’da dün, krizden sonra iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin, 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi öncesi başlayacağının ilan edileceği ileri sürüldü. Ancak Yunan hükümetinde, ‘ön şartsız diyaloğa’ başlanabileceğine ilişkin herhangi bir yumuşama sinyali görülmedi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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