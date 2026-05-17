Miçotakis sıkıştı Çipras dönecek

Partisi Yeni Demokrasi’yi (YDP) vuran telekulak ve yolsuzluk skandalları nedeniyle uzun süredir baskı altında olan Başbakan Kriakos Miçotakis, şimdi de içeriden gelen darbelerle karşı karşıya. Muhalefette ise liderlik savaşı başladı. Siyasi deprem, Batı Trakya’daki Türk azınlığa da sıçradı.

MUHTIRA GİBİ BİLDİRİ

Eski Başbakanlar Kostas Karamanlis ve Antonis Samaras’a yakın, partinin 10 ismi, Miçotakis’e başkaldırı niteliğinde bir bildiri yayınladı. Bildiride, partinin ruhunu kaybettiğine dikkati çeken isimler, yakında Samaras tarafından kurulması beklenen yeni partiye katılacakları sinyalini verdi. YDP’ye kan kaybettirecek bu gelişme, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın da başını çektiği, Miçotakis’in koltuğunda gözü olan rakiplerini de harekete geçirdi.

PASOK DA KARIŞTI

Ana muhalefet PASOK’un lideri Nikos Androulakis hakkında ortaya atılan “devlete ait taşınmazlardan haksız kazanç sağladığı” iddiaları da parti içinde krizi büyüttü. PASOK’ta muhalif kanadın harekete geçtiği belirtiliyor.

ÇİPRAS YENİ PARTİ KURUYOR

Eski Başbakan Aleksis Çipras’ın yeni parti kurma hazırlığı ise Meclis dengelerini şimdiden sarstı. Bu gelişme ile Meclis’teki Yeni Sol Partisi’nde çözülme hızlanırken, Batı Trakyalı Türk milletvekili Özgür Ferhat’ın istifasıyla sandalye sayısı 11’e düştü. Aralarında Hüseyin Zeybek’in de bulunduğu yedi vekilin daha istifa etmesi bekleniyor. Vekillerin büyük bölümünün Çipras’ın partisine geçmesi bekleniyor. Diğer yandan Tempi tren faciasında kızını kaybeden Maria Karistanou’nun 21 Mayıs’ta kuracağı yeni parti de Atina’daki siyasi hareketliliği artırdı.

YUNAN BAKAN TÜRK BALIKÇILARI AB’YE ŞİKÂYET ETTİ

YUNANİSTAN Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, önceki gün Atina’da Avrupa Birliği Komisyonu’nun Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Üyesi Costas Kadis’e Türk balıkçıları şikayet etti. Kikilias, Türk balıkçıların Doğu Akdeniz’de yasa dışı avlandığını ve deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürerek Brüksel’in bu duruma müdahale etmesini istedi. Yunan Bakan, sınırlarının aynı zamanda Avrupa’nın sınırları olduğunu ifade ederek “AB’den müdahale etmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.