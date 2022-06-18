Miçotakis sesini kıstı

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Türkiye’ye yönelik Ege başta olmak üzere tahrikkâr açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dünkü Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde tonunu düşürdü. Türkiye ifadesi kullanmamaya dikkat eden Miçotakis, sükûnet içinde “suların sakinleşmesini” beklediklerini söyledi.

YİNE AYNI VURGU

Sözde egemenlik hakları konusunda arkalarında güçlü AB ülkeleri olduğunu öne süren Miçotakis hafta başında da “güçlü müttefikleri” gündeme getirmişti. Önümüzdeki hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Miçotakis, Ege, Doğu Akdeniz enerji kaynakları ve Kıbrıs sorunu konularında AB’den güçlü ifadeler beklediğini belirtti.

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‘DİYALOG KANALI AÇIK KALMALI’

Miçotakis, Rum lider ile basına konuşmasında “Türkiye” ifadesini kullanmadan, “AB zirvesinde, Yunanistan ve Kıbrıs’ın (Rum yönetimi) toprak bütünlüğü ve egemenliğinden şüphe eden tahriklerden kaçınılmasına yönelik güçlü ifadeler bekliyorum. AB üyesiyiz, güçlü ittifaklarımız var. Diplomasi dışı söylemlere karşı uluslararası hukuku savunarak tavrımızı sürdüreceğiz. Ege ve Doğu Akdeniz’deki kargaşadan kısa sürede sakin sulara döneceğimize inanıyorum. İletişim kanalları en zor anlarda bile açık tutulmalıdır” dedi.

BARIŞ HAREKÂTI’NI İŞGALE BENZETTİ

Miçotakis, akşam saatlerinde ise Rum yönetimi iktidar partisi DİSİ’nin kongresinde hamaset dolu bir konuşma yaptı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline benzetti. Miçotakis, KKTC’nin Girne ve Gazimağusa kentlerini Rusya’nın Ukrayna’dan işgal ettiği Mariupol kenti ve Donetsk bölgeleriyle karşılaştırarak, “Kıbrıs’ta iki devlet tartışmasız reddediliyor, bu yüzyıl medeniyetinde iki devletin yeri yok. Garantörlerin, orduların olmayacağı bir Kıbrıs istiyoruz” diye konuştu.

ABD DİPLOMASİ YOLUNU İŞARET ETTİ

ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a Ege’de tansiyonu düşürme çağrısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde konunun gündeme gelmesi üzerine Sözcü Ned Price, diplomasi yolunu işaret etti. Sözcü, iki NATO müttefiki ülkenin farklılıkları diplomasi yoluyla barış içerisinde çözmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, “Her ikisi de NATO’da ABD’nin anahtar konumdaki müttefikleri. Her iki ülkeyi de tansiyonunun yükseltilmemesi konusunda uyarıyoruz” dedi.