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Miçotakis seçim faturasını kabineye kesti

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#Miçotakis#Yunanistan#Kabine Dğeşikliği
Miçotakis seçim faturasını kabineye kesti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 13:40

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, AP seçimlerindeki fiyaskonun ardından kabine değişikliğine giderek Takis Theodorikakos Kalkınma Bakanı olarak atadı.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, iktidardaki lideri olduğu Yeni Demokrasi'nin (ND) 9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kaybetmesinin ardından kabine değişikliğe gitme kararı aldı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Kalınma Bakanının atandığı ve Çalışma Bakanının görevinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Takis Theodorikakos Kalkınma Bakanı olarak atanırken, Niki Kerameus Çalışma Bakanlığı görevine getirildi. Miçotakis, Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis'in görevinde bir değişikliğe gitmedi.

Yeni kabinenin bugün yerel saatle 18.00’de Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou huzurunda yemin etmesi, yarın saat 10.00'da toplanması bekleniyor.

2019 yılından bu yana Yunanistan’da iktidarda bulunan Miçotakis’in Yeni Demokrasi partisi, 9 Haziran’da yapılan seçimlerde birinci parti olmasına rağmen yüzde 33 hedefi yakalayamamıştı, yüzde 28,3’te kalmıştı.

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#Miçotakis#Yunanistan#Kabine Dğeşikliği

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