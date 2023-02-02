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Miçotakis saldırgan üslubuna Japonya’da da devam etti

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#Miçotakis#Japonya#ABD
Miçotakis saldırgan üslubuna Japonya’da da devam etti
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Japonya ziyaretinde bulduğu her fırsatta Türkiye’yi kötüledi. ABD Kongresi’nden de Türkiye’ye F-16 satışı konusunda yine olumsuz mesaj geldi.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japon mevkidaşı Fumio Kişida ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ninbölgede istikrar ve güvenliği baltaladığını, aşırıcı bir retorik kullandığını ve Yunanistan’a karşı tahrikçi eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Miçotakis “Diyalog pencesi açıktır. Ancak egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza yönelik hiçbir tehdidi kabul edemeyiz” dedi.

ÜNİVERSİTEDE KONUŞTU

Miçotakis, Tokyo Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte de, “Mahallemizde zor bir komşumuz var. Türkiye’den bahsediyorum. Sınırların şiddet yoluyla değişmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Yunan Başbakanı, “Nikkei Asia” gazetesine demecinde ise“Muhtemel bir çatışma çıkabileceğinden endişe etmiyorum. Ancak, Türk dış politikasının son yıllarda daha saldırgan ve daha revizyonist olmasından endişeliyim” ifadesini kullandı. Ukrayna ile ilgili bir soruya ise “Türkiye, NATO’nun hayli üyesini öfkelendirdi. Eğer bir ittifakta yer alıyorsan. Kararsız kalamazsın. Türkiye, özel ekonomik ilişkileri (Rusya ile kast ediyor) bulunmasından yararlanmaya çalışıyor” cevabını verdi.

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YİNE F-16 TEHDİDİ

Bu arada, sıkı Yunan-Rum dostu Amerikalı Demokrat Parti Senatörü Chris van Hollen’ın Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili açıklamaları, Yunan haber sitelerinde manşetlere taşındı. ABD’de medya kuruluşu Al Monitor’un düzenlediği bir etkinlikte konuşan Hollen, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil edilmedikleri takdirde, “sadık olmayan müttefik” diye tanımladığı Türkiye’nin F-16 savaş uçakları alamayacağını iddia etti. Hollen, “Başkan Biden’in, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine kabul edilmeden, Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması imkânsız. Ayrıca, bu konu şu anda Kongre’nin onayına sunulsa, kesinlikle reddedilecektir” dedi.

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#Miçotakis#Japonya#ABD

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