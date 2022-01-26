Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AK Partili Turandan İmamoğluna tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorundaAK Partili Turan'dan İmamoğlu'na tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda#AK Parti
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Antalyada kar aniden bastırdı, 100e yakın araç yolda kaldı Alanyada 53 yıl sonra kar yağdıAntalya'da kar aniden bastırdı, 100'e yakın araç yolda kaldı! Alanya'da 53 yıl sonra kar yağdı#Antalya
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Boris Johnsona soğuk duş Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar varBoris Johnson'a soğuk duş! Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar var!#İngiltere
Apple CEOsuna büyük şok... Karısıyım deyip öyle bir şey yaptı kiApple CEO'suna büyük şok... 'Karısıyım' deyip öyle bir şey yaptı ki! #Tim Cook
Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurduPodyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu#Charlotte Casiraghi
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorumFauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum#Koronavirüs
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
HABERLERDünya Haberleri

Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

#Yunanistan#KAR#Miçotakis
Miçotakis, saatlerce otoyolda mahsur kalanlardan özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Attiki-Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan binlerce kişiden ve elektrik kesintilerine maruz kalanlardan özür diledi.

Haberin Devamı

Miçotakis, haftalık kabine toplantısı konuşmasına, ülkenin en modern otoyolunda mahsur kalan sürücülerden özür dileyerek başladı.

Özel bir şirket tarafından işletilen otoyolda mahsur kalanlarla ilgili konuşan Miçotakis "Son kar fırtınasının idare edilmesi konusunda imtiyaz sahibinin açık sorumlulukları var. Var olan yasalarımız çerçevesinde tam anlamıyla bir soruşturma yapılacak. Özel sektörle ilgili sözleşmelerdeki maddeler incelenecek" dedi.

İSTİFA ETTİ

Meteorolojinin günlerce süren uyarılarına rağmen, otoyolun zamanında araçlara kapatılmaması tepki çekmiş, Atina Valiliği sorumluluğun otoyolu işleten özle şirkette olduğunu açıklamıştı.

Şirketin CEO'su sorumluluğu kabul ederek görevinden istifa etti.

Yunanistan'da yaklaşık 5 bin kişi mahsur kaldıkları otoyolda; polis, trafik polisi, itfaiye ve ordunun iş makinalarıyla katıldığı operasyonlarla kurtarılabilmişti.

Haberin Devamı

Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sırasında askerler araçlarında mahsur kalanlara su ve yiyecek yardımında bulundu.

Otoyollara terk edilen araçların neden olduğu sorunlar, havanın açmasına rağmen, hala sürüyor.

Hükümet çevre yolunda saatlerce bekledikten sonra aracını terk etmek zorunda kalanlara 2000, mahsur kalan tren yolcularına da 1000 euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Muhalefet partileri ise hükümetin "acizlik" gösterdiği gerekçesiyle, bazı bakanların hatta Başbakan Miçotakis'in de istifasını istiyor.

3 BİN HANEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Atina'da yoğun kar yağışı, kar fırtınalarına hiç alışık olmayan kent sakinlerinde şok etkisi yarattı. Hükümet, hayatı felç eden fırtına nedeniyle Atina ve çevresindeki illerde olağanüstü hal ilan etti. Kamu ve özel sektör çalışanlarına 2 gün izin verildi.

4 milyon nüfuslu Atina'da fırtınanın başladığı Pazartesi günü 200 bin hanenin elektriği kesildi.

Buna neden olarak yoğun kar yükünü kaldıramayan ve ardından gelen rüzgar fırtınasının devirdiği ağaçların elektrik tellerini kesmesi gösterildi.

Halkın elektrik kullanımındaki ani artışın kesintilere neden olduğu belirtildi.

Yapılan çalışmalara rağmen Atina'nın kuzey semtlerinde 3 bin kadar hanenin elektrik kesintileri, üç gündür sürüyor. Elektriksiz kalan hane halklarının elektrik hizmeti sağlayan kuruma karşı toplu tazminat davası açabilir.

Haberin Devamı

Kar fırtınası sadece Atina'yı değil, Ege'de neredeyse hiç kar görmeyen adaları da etkisi altına aldı.

Meteroroji uzmanları ise hava koşullarının düzeleceğini ve hafta sonu yoğun yağmur beklendiğini açıkladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yunanistan’ı kar fırtınası vurdu
daha fazla video içinYunanistan’ı kar fırtınası vurdu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#KAR#Miçotakis

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği