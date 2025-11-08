Miçotakis Rus gazı için Türkiye’yi suçladı

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rus doğal gazının bir an önce Avrupa’da yasaklanmasını isterken, Türkiye’yi suçladı. Miçotakis, Atina’da düzenlenen ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile İçişleri Bakanları Doug Burgum’un da katıldığı Transatlantik Enerji İşbirliği için Ortaklık (P-TEC) toplantısındaki konuşmasında, ABD’nin, Yunanistan’ı Avrupa’nın enerji ihtiyacı için giriş kapısı olarak gördüğünü belirterek, “Rus doğalgazının Avrupa’ya girişi bir an önce yasaklanmalıdır. Rus doğal gazı arka kapıdan yani Türkiye’den Avrupa’ya girmemelidir” dedi.

‘YENİ KAPI YUNANİSTAN’

Miçotakis buna alternatif olarak ABD’den gemilerle Yunanistan’ın Dedeağaç ile Revithusa limanlarına getirilecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) burada işlenerek tekrar gaz haline getirilip Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna’ya aktaracak “Dikey Koridor” adı verilen boru hattı inşasının bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. Miçotakis, “Yunanistan, Rus doğalgazının yerini alacak projenin giriş kapısı olacaktır” diye konuştu. ABD’li bakanlar da Miçotakis’e destek açıklaması yaptı. Wright, “Dev doğalgaz rezervlerimiz var. Rusya’dan batı Avrupa’ya giden doğalgaz miktarlarını biz karşılayabiliriz. Yunanistan da Amerikan doğalgazının Avrupa’ya ulaşması için ideal bir giriş kapısı” derken, Burgum, “Teröristlerden (Rusya’yı kastediyor) almak zorunda kalmamalari icin ABD dost ve müttefiklerine enerji satmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

ABD İLE SONDAJ ANLAŞMASI

Bu arada P-TEC toplantısı esnasında, Yunanistan’ın batısındaki İyon denizinde, doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları yapılması amacıyla Amerikan Exxon Mobil, Londra merkezli çok uluslu Energean ve Yunan Hellenic Energy firmaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.