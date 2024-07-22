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Miçotakis Rumlara moral verdi: ‘Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm istiyoruz’

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#Miçotakis#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Miçotakis Rumlara moral verdi: ‘Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm istiyoruz’
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü KKTC’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanırken, Rum yönetimini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, harekâtı kınama etkinliğinde Rum ve Yunanlıların gönlünden geçenleri dile getirdi, “Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istiyoruz” dedi.

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Miçotakis, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’den ayrılmasından 3 saat sonra Kıbrıs Rum Kesimi’ne geldi ve güney Lefkoşa’daki başkanlık sarayında düzenlenen kınama etkinliğinde şöyle konuştu:

İKİ DEĞİL TEK DEVLET OLACAK

“Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs’taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye’nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs’tır.

TAVİZ VERMİYORUZ

Türk-Yunan yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacağına inanıyorum. Ancak, Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya taviz verdiğimiz anlamına gelmez. AB üyesi Kıbrıs’a (Rum Kesimi) yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs’ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM’nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir.”

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#Miçotakis#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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