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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Miçotakis, Rum Kesimi ve İsrail’e gidiyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Miçotakis, Rum Kesimi ve İsrail’e gidiyor
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 8 Şubat pazartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi’ne gidecek.

Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs zirvesinde izleyecekleri taktiği belirleyecekler. Miçotakis, ardından Kudüs’e giderek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Öte yandan, Yunan, Kıbrıs Rum, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve muhtemelen Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımı ile önümüzdeki hafta Atina’da 6’lı bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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