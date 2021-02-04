Miçotakis, Rum Kesimi ve İsrail’e gidiyor
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 8 Şubat pazartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi’ne gidecek.
Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs zirvesinde izleyecekleri taktiği belirleyecekler. Miçotakis, ardından Kudüs’e giderek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.
Öte yandan, Yunan, Kıbrıs Rum, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve muhtemelen Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımı ile önümüzdeki hafta Atina’da 6’lı bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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