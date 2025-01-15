Miçotakis, Parlamento Başkanı adayı: Konstantinos Tasulas

Haberin Devamı

Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'den seçime ilişkin yaptığı özel halka sesleniş konuşmasında, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi sürecini anlattı.

Miçotakis, Yunanistan'da cumhurbaşkanının yürütme yetkilerinin sınırlı olsa da ulus için sembolik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanının birleştirici görevi göz önüne alındığında, sadece bir kez ve 6 yıllık görev süresi için seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Böylece görevde kalmaya devam etmesine ilişkin tartışmalar, karşıtlıklara alan açmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı görev süresi değişikliğine ilişkin önerilerini anayasa değişikliği kapsamında Parlamentoya sunacaklarını belirten Miçotakis, "Yeni Demokrasi Partisinin bir sonraki cumhurbaşkanı adayının, mevcut Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas olduğunu açıklıyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

Miçotakis, Tasulas'ın 3 kez parlamento başkanı seçildiğini ve bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen Parlamento Başkanı olduğunu vurgulayarak, kendisinin birleştirici bir ruha sahip olduğunu söyledi.

Kararını Sakelaropulu'ya da ilettiğini aktaran Miçotakis, "Önümüzdeki dönemde ve böylesi çalkantılı bir uluslararası ortamda, vatanın, kamusal hayatta uzun yıllar görev yapmış, belirgin siyasi niteliklere sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğu kanısındayım." şeklinde konuştu.

Kararın açıklanmasının hemen ardından ERT'ye canlı yayında konuk olan ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Sözcüsü Kostas Çukalas ise partisinin Tasulas'ı desteklemeyeceğini ve farklı bir aday göstereceğini açıkladı.

Çukalas, Miçotakis'in bu kararıyla, onlarca yıldır devam eden iktidar partisinin kendi partisinden olmayan bir aday gösterme geleneğinin göz ardı edildiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 25 OCAK'TA



Bu arada, Parlamento Başkanı Tasulas, cumhurbaşkanı seçimlerinin 25 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Hukuk Fakültesi mezunu Tasulas, avukat, belediye başkanı, Savunma Bakan Yardımcısı, Kültür ve Spor Bakanı ve milletvekili olarak hizmet verdi.

Haberin Devamı

Tasulas, 2019'dan bu yana Parlamento Başkanı olarak görev yapıyor.

YUNANİSTAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI



Yunanistan'da cumhurbaşkanı, Parlamento tarafından, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala, 5 yıllık bir görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında, seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci kez yapılan seçimde de gerekli oy sayısı sağlanamazsa 5 gün sonra üçüncü kez seçime gidiliyor. Parlamento üye tamsayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Haberin Devamı

Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse 5 gün sonra yapılacak seçimlerde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı oluyor.