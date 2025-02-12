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Miçotakis Paris’te umduğunu bulamadı... Miçotakis ‘Meteor’ engeli peşinde

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#Macron#Yunanistan#Paris
Miçotakis Paris’te umduğunu bulamadı... Miçotakis ‘Meteor’ engeli peşinde
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

Yunanistan’ın, ‘Türkiye’ye Meteor füzeleri satışını engellemek’ amacıyla Fransa’yı ikna çabası sonuç vermedi. Başbakan Kiriakos Miçotakis, Paris’te görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan bir kez daha Türkiye’ye Meteor füzelerinin satılmamasıni istedi.

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Yunan medyasına göre, aynı talebi geçen hafta Brüksel’deki AB zirvesinde Macron’a ileten Miçotakis, Paris’teki görüşmede de umduğunu bulamadı.

MACRON SÖZ VERMEDİ

Buna göre Macron, Türkiye’nin Meteor füzesi alışverişinden dolayı Yunanistan’ın endişelenmesini haklı buluyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı, “Meteor füze sisteminin, çokuluslu füze geliştiricisi ve üreticisi MBDA konsorsiyumunun bir ürünü olduğu için Fransa’nın satış girişimine öncülük etmediğini” de vurguluyor. Yine Yunan medyasındaki haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı’nın, bu füzelerin Türkiye’ye satışı konusundaki görüşmelerin devam ettiğini ve henüz anlaşma sağlanmadığını da ilettiği kaydedildi. Diğer yandan Atina hükümeti bu satışı engelleyememesi halinde, Türkiye’ye verilecek füzelerin, Yunanistan cephaneliğinde bulunan aynı tip füzelerden daha az donanımlı olmasını hedefliyor. Macron’dan ise konuyla alakalı henüz bir yorum gelmedi.

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#Macron#Yunanistan#Paris

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