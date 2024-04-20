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Miçotakis Midilli’de Türk turistleri karşıladı

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Midilli
Miçotakis Midilli’de Türk turistleri karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Ayvalık’ın karşısındaki Midilli adasını ziyaret etti.

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1 Nisan’da başlayan “kapıda vize” uygulaması hakkında yetkililerden bilgi alan Miçotakis, adanın limanına yanaşan “Eşref Jale” gemisinden inen Türk turistleri karşılayarak bir süre sohbet etti.

5 ADA EKLENİYOR

Miçotakis buradaki konuşmasında, ilk aşamada 5 adada hayata geçirilen “kapıda vize” uygulamasına nisan ayı sonunda 5 ada daha ekleneceğini duyurarak, “Bu uygulama, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın somut bir sonucudur” dedi. “Kapıda vize” 1 Nisan’dan bu yana Rodos, Midilli. İstanköy, Sisam ve Sakız adalarında uygulanıyor. Nisan ayı sonunda ise Sömbeki, Meis, Batnaz, İleryoz ve Kilimli adaları da bu listeye eklenecek.

13 MAYIS’TA GELİYOR

Öte yandan Miçotakis, 13 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Önceki gün AB zirvesinde açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye’nin Ege’de deniz parkı ilan edilmesiyle ilgili gösterdiği tepkiyle ilgili, “Biz uluslararası hukuk ve deniz kukuku temelinde, egemenlik haklarımızı icra ediyoruz. Çevre koruması ile ilgili bir konuda, Türkiye’nin  tamamen mazeretsiz tepkisine şaşırdım. Biz ilan ettiğimiz gibi, 2 Deniz Parkı’nı (Ege ve İyon Denizi) oluşturacağız” cevabı verdi.   

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Midilli

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