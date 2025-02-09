Miçotakis, Macron’a sordu: Türkiye’ye meteor füzesi mi satacaksınız

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Paris’te başlayacak “Yapay Zeka Eylem Zirvesi”nde başbaşa görüşeceği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye’ye havadan havaya METEOR füzeleri satışı olasılığını gündeme getirmesi bekleniyor.

FRANSA NE YANIT VERDİ

Yunan medyasında, Miçotakis’in Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının gerçekleşmemesini isteyeceği belirtilmekle birlikte, Yunanistan’ın böyle bir satışı engelleyebilmesi ihtimalinin çok zayıf olduğu kaydedildi.

Kathimerini gazetesi, Miçotakis’in salı günü Brüksel’deki AB Zirvesi esnasında Macron ile sohbetinde, Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı olasılığı hakkında bilgi istediğini, Fransa Cumhurbaşkanının ise bu konuda İngiltere’nin Türkiye ile temaslarda bulunduğunu, ancak anlaşmanın kesin olmadığı cevabı verdiğini öne sürdü. Aynı gazeteye konuşan Fransız kaynaklar ise METEOR füzelerini, Fransa’dan başka İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve İsveç’in de ortakları olduğu MBDA konsorsiyum tarafından üretildiğini, dolayısıyla Fransa’nın “başrolü oynamadığını” söylediler. Kathimerini ayrıca, Yunanistan’ın cephaneliğinde 36 adet METEOR füzesi bulunduğunu da yazdı.

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DENDIAS UYARMIŞTI

Savunma Bakanı Nikos Dendias 29 Ocak’ta makamına davet ettiği Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer’den izahat isteyerek, sosyal medya hesabında “Büyükelçiden, Fransa’nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye’ye METEOR füzeleri satışına ilişkin haberler hakkında resmi bilgi istedim. Kendisine, Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu ve böyle bir satışın, Yunanistan ile Fransa arasında bugüne kadarki mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkiler ile bağdaşmadığını söyledim” demişti. Bu arada Dendias, Kozana (Kozani) şehrindeki bir askeri birlikte yaptığı konuşmada Türkiye’yi kastederek “Ülkemizin tehditle karşı karşıya bulunduğu apaçıktır. Biz bunu unutmak istesek de, beyan ve eylemlerle bize hemen her gün hatırlatılıyor. Bu tehdidi önleyebilmemiz için de gücümüzü arttırmalıyız” dedi.