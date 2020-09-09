Miçotakis, Macron’a gidiyor

Burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme yapacak. Masada Atina’nın yeni silahlanma planı ve savunma anlaşması var. Bu arada Yunan basını, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’ün bu görüşme sonrası Doğu Akdeniz’e açılacağını öne sürdü.

SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Macron-Miçotakis zirvesinde, Yunanistan’ın Fransa’dan Rafale tipi savaş uçakları alımı dahil çeşitli silahlanma projeleri ele alınacak. Miçotakis, ülkesinin silahlanma programını bu pazar Selanik’te düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. Ayrıca, iki ülke arasında yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalanması amacıyla yürütülen temasların hızlandırılması konusu da değerlendirilecek. Miçotakis’in MED7 toplantısından temel beklentisi, Doğu Akdeniz’deki krizin ele alınacağı 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’nden önce Yunanistan’a açık bir destek mesajı verilmesi.