Miçotakis konuşmasını Türkiye’ye ayırdı

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Sözlerine, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm çabasını eleştirerek başlayan Miçotakis, bunu “kabul edilemez” olarak niteledi. Ayrıca kapalı Maraş şehrinin yerleşime açılması girişimi için bir kez daha “yasadışı” dedi. Daha sonra Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten Miçotakis, “Örneğin, Ankara’nın Karadeniz’de tahıl ihracatı krizinin çözülmesini sağlayan çabaları küresel gıda güvenliğine önemli bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

Miçotakis konuşmasında, “Türkiye’nin Yunanistan’a karşı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklinde söylemler kullanarak tonunu iyice sertleştirdiğinden” şikâyet etti. Yunanistan Başbakanı hitabını, “Türk halkına seslenmek istiyorum. Düşman değil, komşuyuz. Arkadaşlığımıza değer veriyoruz. İki ülkede halkın büyük bir çoğunluğu bu krizi istemiyor. Uluslararası hukuk ve saygıya dayalı diyalogla çözüm her zaman mümkün” diyerek bitirdi.