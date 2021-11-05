Miçotakis: İkili diyalogla çözüm mümkün

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile uzlaşmanın yalnızca kendisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılacak samimi bir diyalog ile mümkün olduğuna inandığını söyledi. Yunan Mega televizyonuna verdiği demeçte Miçotakis, “Son kırk yıldır en önemli mesele olan Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorununu oturup konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimimi hiçbir zaman koparmadım” dedi.

ORUÇ REİS’E FRANSA MÜDAHALE EDER Mİ

Miçotakis, Paris yönetimi ile imzaladıkları savunma anlaşması ile “Türkiye’nin saldırması halinde Fransa’nın kendilerine katkıda bulunma yükümlülüğünü üstlendiğini” söyledi. Ancak “Oruç Reis gemisi yeniden Girit açıklarına gelir ve yeni bir gerginlik yaşanırsa Fransa destek için uçak ve fırkateyn gönderecek mi” sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

‘MERKEL’E TÜRKİYE KONUSUNDA BASKI YAPTIM’

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Açıklamaları sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye yaklaşımını da eleştiren Yunan Başbakanı Miçotakis, “Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendisi ile her zaman aynı görüşte değildik. Türkiye’ye karşı daha sert olması için çok baskı yaptım. Belki arabulucu rolünü oynayabilmek için kafasında tarafsız olmak vardı. Ancak Almanya bir AB ve NATO üyesi. Bir Avrupa ülkesinin tarafsız kalmasını kabul edemem” dedi.

‘DİKKAT ÇEKİCİ ÇIKIŞ’

Son yıllarda iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını AB-Türkiye meselesi haline getirmek için çabalayan, Türkiye’nin bölgede problem yaşadığı Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yakınlaşma stratejisi izleyen Miçotakis’in bu çıkışı, Yunan medyasında ‘dikkat çekici’ olarak değerlendirildi.