Miçotakis haftaya Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iki yıldır gündemde olan Türkiye ziyaretini 15 Şubat’tan önce gerçekleştireceğini açıkladı. 11 ya da 13 Şubat’ta gelmesi beklenen Miçotakis, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki lider ayrıca son olarak Atina’da 7 Aralık 2023’te düzenlenen Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne (YDİK) başkanlık edecekler.

Yunan Başbakanı bu ziyaret öncesi Skai televizyonuna demecinde uzun uzadıya Türk-Yunan ilişkilerine değindi ve Atina’nın “kırmızı çizgilerini” tekrarladı. Miçotakis’in verdiği cevaplardan, Türkiye ziyaretinde, Ege anlaşmazlıkları ile ilgili önemli bir gelişme beklenmemesi, buna karşı, ilişkilerde yaklaşık 3 yıldır süren “sakin sular” döneminin devamından yana olduğu izlenimini verdi. Ayrıca, ABD’nin, Türk-Yunan anlaşmazlıkları için arabuluculuk etmesine sıcak bakmadığını ortaya koydu ve Yunan-İsrail ilişkilerinin stratejik derinliği olduğunu belirtti.

TEK ANLAŞMAZLIK VARMIŞ

Miçotakis, iki ülke arasında tek anlaşmazlık olduğunu öne sürerken “O da Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Ekonomik Münhasır Bölge sınırlarının belirlenmesidir. Geçmişte, istikşafi görüşmeler sırasında bu anlaşmazlık konusunun çözümü için fırsatlar çıkmıştı” dedi. 2003’te görüşmelerde Atina çark eden taraf olmuştu. Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarda ismen belirtilmeyen ada, adacık ve kayaların statüsünün belirlenmesiyle ilgili talepleriyle ilgili Miçotakis, “Böylesi konular yoktur. Tartışmaya girmeyiz” ifadesini kullandı.

‘CASUS BELLI’ ISRARI

Atina’nın Ege’de halen 6 mil olan karasularını 12 mile kadar genişletmesinin uluslararası hukuka dayalı bir hak olduğunu öne süren Miçotakis, “Bu hakkı kullanmamız için en elverişli şartların ne zaman olacağına biz karar vereceğiz” dedi. TBMM, 8 Haziran 1995’de aldığı ‘casus belli’ kararıyla, Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını ‘savaş nedeni’ saymıştı. “Komşular arasında iyi ilişkilerden söz ediyorsak ‘casus belli’nin ne anlamı olabilir” diyen Miçotakis, ‘casus belli’ nedeniyle Türkiye’nin Avrupa Savunma Programları’ndan (SAFE) yararlanamayacağını da savundu.