Miçotakis: Güçlü ittifaklar kurduk

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Yunan hükümet kaynaklarına göre, Miçotakis Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde “Türkiye’nin, bölgede istikrarsızlığa yol açan ve yapıcı olmayan bir rol oynadığını” ileri sürdü.

‘JEOPOLİTİK TEHDİT YOK’

Miçotakis, Riyad’da düzenlenen bir panelde ise Türkiye’ye değinirken “Güvendeyiz. Jeopolitik bir tehdit bulunduğunu zannetmiyorum. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrının bir sonuç vermeyeceğini eninde sonunda idrak edeceğine inanıyorum” dedi. Miçotakis, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları ve ABD’yle olan ortak savunma protokolünün güncellemesine atıfla “Güçlü ittifaklar kurduğumuzu düşünüyorum, sınırlarımızı çok net bir şekilde çizdik” değerlendirmesinde bulundu.