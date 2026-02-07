×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Miçotakis görüşmelerden umutlu... ‘Erdoğan tecrübeli lider’

Güncelleme Tarihi:

#YUNANİSTAN#Kiriakos Miçotakis#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Miçotakis görüşmelerden umutlu... ‘Erdoğan tecrübeli lider’
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, çarşamba günü yapacağı Ankara ziyareti öncesi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de kendisinin tecrübeli liderler olduklarını belirterek, Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesi görmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Amerikan Foreign Policy dergisine konuşan Miçotakis, ilişkilerde üç yıldır süren “sakin sular” döneminin devamını arzuladığını söyledi. “Türk-Yunan ilişkileri 4-5 yıl önce, bugünkünden çok daha karmaşıktı. Ben ve Başkan Erdoğan tecrübeli liderleriz. İkimiz de bölgede zaten varolan onca soruna yenilerinin eklenmesine gerek olmadığını takdir ediyoruz” diyen Miçotakis, “Ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesini görmüyorum. Aramızdaki iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum. Yan yana yaşama mahkûmuz” ifadelerini kullandı. Yunan Başbakanı, “Türkiye’ye gittiğimde, tek anlaşmazlığımız (Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi) ile ilgili görüşlerimizi açık bir şekilde dile getireceğim” diye konuştu. 

Gözden KaçmasınAnkara’dan Miçotakis’e 12 mil ayarıAnkara’dan Miçotakis’e 12 mil ayarıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YUNANİSTAN#Kiriakos Miçotakis#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!