Miçotakis görüşmelerden umutlu... ‘Erdoğan tecrübeli lider’

Haberin Devamı

Amerikan Foreign Policy dergisine konuşan Miçotakis, ilişkilerde üç yıldır süren “sakin sular” döneminin devamını arzuladığını söyledi. “Türk-Yunan ilişkileri 4-5 yıl önce, bugünkünden çok daha karmaşıktı. Ben ve Başkan Erdoğan tecrübeli liderleriz. İkimiz de bölgede zaten varolan onca soruna yenilerinin eklenmesine gerek olmadığını takdir ediyoruz” diyen Miçotakis, “Ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesini görmüyorum. Aramızdaki iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum. Yan yana yaşama mahkûmuz” ifadelerini kullandı. Yunan Başbakanı, “Türkiye’ye gittiğimde, tek anlaşmazlığımız (Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi) ile ilgili görüşlerimizi açık bir şekilde dile getireceğim” diye konuştu.