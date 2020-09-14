Miçotakis: Erdoğan ile tabii ki görüşürüm

Miçotakis, Selanik’te telekonferansla düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili bir soru üzerine, “Olumlu bir ilk adım. Umarım bu (Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesi) bir tesadüf değildir ve devamı gelir. Türkiye’nin niyetleri hakkında örnekler gelirse,Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 2016’da kaldığı yerden başlamasına hazır” dedi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşür müsünüz” sorusunu da, “Elbette görüşebilirim. Böyle bir görüşme olasılığına olumsuz değilim. Karşıdan da iyi niyet varsa neden olmasın. Bu dönemde ben, hiçbir zaman sayın Erdoğan’ın şahsına yönelik bir şey söylemedim ve söylemeyeceğim de. İyi niyet ve güven önemli. Görüşmek, görüşmemekten iyidir” şeklinde cevapladı. Miçotakis “Eğer Türkiye’den samimi olduğu işaretlerini alırsak ve tek taraflı eylemlerden kaçınılırsa, gerginlik döneminin geride kalması için istikşafi görüşmeler ve güven arttırıcı önlemleri konuşmak için masaya ilk ben oturmaya hazırım” diye ekledi.