Miçotakis, Erdoğan ile görüşmeye sıcak bakıyor

Yunan Hükümeti kaynakları, Erdoğan’ın, cuma günü gazetecilerin sorularını cevaplandırırken Miçotakis ile görüşme olasılığına değinmesi üzerine “Yunan Başbakanı, Türkiye ile iletişim kanallarının her zaman açık tutulmasından yanadır.

İlişkilerde olumlu bir ortam oluşmaktadır. Bu ortam değişmezse, Erdoğan-Miçotakis görüşmesi faydalı olur” dediler. Yunan Dışişleri’nde ise 5 yıllık aradan sonra, istikşafi görüşmelerin 25 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak 61’inci turu için hazırlıklar sürüyor.

GÖRÜŞMELERE DENEYİMLİ İSİM

Yunan heyetine, ‘Lord’ lakaplı diplomat Pavlos Apostolidis (79) başkanlık edecek. 2010’dan beri Yunan heyetinin başkanı olan Apostolidis, 1984-1987 rasında Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde görev yaptı. Dönemin Başbakanı Kostas Simitis, 1999’daki “Öcalan Skandalı” üzerine Apostolidis’i Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) başkanlığına atadı. Yaklaşık beş yıl bu görevde kaldı.