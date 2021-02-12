Miçotakis: Erdoğan ile bir gün konuşacağımıza eminim

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günkü AK Parti Meclis Grup Toplantısı konuşmasında, kendisi ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Çarşamba akşamı Yunan Skai televizyonuna demeç veren Miçotakis, Erdoğan’ın konuşması sorulduğunda, “Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım. Umarım, anlık bir çıkıştır” dedi. Açıklamasında iyimser mesajlara da yer veren Miçotakis’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

- “Erdoğan, bir gün önce (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron hakkında konuşurken de ‘Çılgın Türkler’e değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız. Daha ortam elverişli değil ama Erdoğan ile günün birinde konuşacağımıza hiç şüphem yok.

- (‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşabilmeniz mümkün mü?’ şeklindeki soruya) “Ben iyi niyetliyim. Ancak karşı tarafın da iyi niyetli olması gerek. Peş peşe sert açıklamalar yapılarak ortam dinamitlenirse, o zaman durum zorlaşır.”

TÜRKİYE’DEN TARİH İÇİN YANIT BEKLİYORUZ

- “Yarın durum belki yine değişir ama bugün itibariyle, Türkiye bizimle görüşme masasına oturdu. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de gerginlik yok. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve devam etmesinde de ısrarcı olmalıyız. Biz istikşafi görüşmelerin Atina’daki 62’nci turu için Türkiye’ye tarih verdik, cevap bekliyoruz.”

- (‘Doğu Akdeniz krizi sürerken, savaşa yaklaşılan bir an oldu mu?’ sorusuna karşılık) “Özellikle ağustos ayında gerginliğin arttığı anlar oldu. Ancak ‘sıcak olaya bir adım kaldı’ gibi bir durum yaşanmadı. Gerginlik çok yükseldiğinde, herkes bir adım geri atma olgunluğunu gösterdi.”

KOMŞUYUZ VE BİRLİKTE YAŞAMAYA MECBURUZ

- “Türkiye ile komşuyuz ve birlikte yaşamaya mecburuz. Aramızdaki sorunları üçüncü ülkeler çözmeyecek. Ya biz çözeceğiz, ya da hiç çözemeyeceğiz.”

- (Almanya Başbakanı Angela Merkel’in krizde arabulucu olarak rol almasına ilişkin soru üzerine) “Merkel hakem değildi, sadece yardım etmeye çalıştı.”

KENDİMİZE GÜVENİMİZ VAR

- “Anladığım kadarıyla, Kıbrıs konusunda Yunanistan’a bir tepki var. Bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa’nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç, herkes dile getiriyor. AB’nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır.”

- “Yunanistan’ın kendine güveni var. Çok iyi müttefikleri de var. Caydırıcı gücü ise zamanla daha da artıyor. Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi. Avrupa bizimle birlikte. Yunanistan’ı kimse tehdit edemez.”