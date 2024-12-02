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Miçotakis: Ege’de anlaşma ihtimali zayıf

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#Miçotakis#EGE#Yunanistan
Miçotakis: Ege’de anlaşma ihtimali zayıf
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaklaşık iki ay öncesine kadar Türkiye ile ilişkilerdeki olumlu ivmeyi Ege’deki sorunların çözümü için “fırsat penceresi” olarak gördüğünü söylerken, son dönemde lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) partisi başta olmak üzere kendisine yönelik eleştirilerin etkisiyle söylem değişikliğine gitti.

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Geçen hafta ülke basınına Türkiye ile derinlikli konularda diyalog ihtimalinin zayıf olduğunu söyleyen Miçotakis, bu defa yine Yunan Antena televizyonuna Türkiye ile Ege’deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmazlıklarında “anlaşma ihtimalinin zayıf olduğunu” söyledi. “Türkiye ile anlaşamasak bile, ki ufukta böyle bir olasılık görünmüyor, görüşmeye devam etmeliyiz. Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının belirlenmesidir” diyen Yunan Başbakanı, Ankara’nın masaya Yunanistan’ın görüşmek istemediği konuları getirdiğini savundu. Yunanistan’da Türkiye ile diyaloga karşı çıkan çevrelere de “Alternatifleri nedir? Ne istiyorlar? Türkiye ile savaşmamızı mı” diyerek tepki gösteren Miçotakis, “Türkiye ile başka konuları, ekonomik işbirliği, adalarda kapıda vize ve yasadışı göç gibi konuları görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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#Miçotakis#EGE#Yunanistan

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