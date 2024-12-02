Miçotakis: Ege’de anlaşma ihtimali zayıf

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Geçen hafta ülke basınına Türkiye ile derinlikli konularda diyalog ihtimalinin zayıf olduğunu söyleyen Miçotakis, bu defa yine Yunan Antena televizyonuna Türkiye ile Ege’deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmazlıklarında “anlaşma ihtimalinin zayıf olduğunu” söyledi. “Türkiye ile anlaşamasak bile, ki ufukta böyle bir olasılık görünmüyor, görüşmeye devam etmeliyiz. Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının belirlenmesidir” diyen Yunan Başbakanı, Ankara’nın masaya Yunanistan’ın görüşmek istemediği konuları getirdiğini savundu. Yunanistan’da Türkiye ile diyaloga karşı çıkan çevrelere de “Alternatifleri nedir? Ne istiyorlar? Türkiye ile savaşmamızı mı” diyerek tepki gösteren Miçotakis, “Türkiye ile başka konuları, ekonomik işbirliği, adalarda kapıda vize ve yasadışı göç gibi konuları görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.