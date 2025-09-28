Miçotakis ‘diyalog’ isterken BM kürsüsünden Türkiye’ye yüklendi

Haberin Devamı

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye’ye yüklendi. Konuşmasında, Türkiye’den ‘casus belli’ (savaş nedeni) olarak bilinen, TBMM’nin 8 Haziran 1995’de Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine genişletmesi halinde, hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verilmesine ilişkin kararını iptal etmesini isteyen Miçotakis “Türkiye, Yunanistan’a karşı savaş tehdidini geri çekmelidir. İlişkilerin üzerinde karabulut olan ‘casus belli’ kaldırılmalıdır. 30 yıldır süregelen ‘casus belli’nin, komşu dost ülkeler arasındaki ilişkilerde yeri yoktur” dedi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yunanistan, bir süredir Türkiye’nin Avrupa savunma programlarına (SAFE) dahil olabilmesi için ‘casus belli’yi kaldırmasını şart koşuyor. SAFE, 2030’a kadar Avrupa ülkelerinin savunma için 150 milyar dolar harcama yapmasını öngörüyor. Atina, Türk savunma şirketlerinin de alım yapılabilecek listesine katılabilmesi için şartlar öne sürüyor. Sözkonusu şartı, mayıs ayından beri her fırsatta tekrarlayan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile de görüştüğünde bu konuyu gündeme getireceğini defalarca söyledi. BM’deki konuşmasında, son yıllarda, iki ülke arasında gerginliklerin düşük düzeyde tutulmasının olumlu olduğunu belirten Miçotakis “Son 2 yıldaki ‘sakin sular’ kabarmamalıdır. İleriye giden yol, silahların dili değil, diyalog olmalıdır” diye konuştu. Miçotakis, Kıbrıs konusuna değinirken de bilinen ‘işgal’ iddialarını ve adada ‘tek devlet’ ısrarını tekrarladı. Yunan hükümeti kaynakları “Casus belli konusu, ilk kez bu kadar açık bir şekilde BM Kurulu’na getirildi” dediler.

Haberin Devamı

F-35’LERE SIKI TAKİP

Öte yandan Türkiye’nin F-35 projesine dönebileceğine dair beklenti Yunanistan’da iki ayrı senaryoya yol açtı. Atina’da bir yandan “Rus yapısı S-400’lerden vazgeçmediği takdirde ABD Kongresi’nin onay vermesi neredeyse imkansız. Üstelik Trump, Türkiye’den Rus petrol ve doğalgazı almamasını da şart koşuyor” diğer yandan ise “Eğer Trump isterse, Türkiye’nin F-35 programına girmesini, çoğunluğunu elinde bulundurduğu mevcut Kongre’ye kabul ettirebilir” diye değerlendirmeler yapıldı.