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Miçotakis diyalog istedi

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Türkiye
Miçotakis diyalog istedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçen cuma gecesi Selanik’te, Türkiye’ye karşı meydan okurcasına sert açıklamalarda bulunurken, dün ağız değiştirdi.

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Miçotakis dün yine bazı sivri çıkışlarına rağmen hayli farklı bir üslup kullanarak, diyalogdan ve iyi komşuluktan bahsetti. Yunanisyan Başbakanı Selanik’te düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasında muhtemel bir çatışmayı düşünemediğini, gerginlik istemediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, “Türkiye, eğer 6-7 Ekim’de Prag’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edilir ve katılırsa, Erdoğan ile görüşmemiz için fırsat sayıyorum. Günün birinde kendisi ile yine görüşeceğimizi ümit ediyorum” dedi.

 

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Türkiye

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