Miçotakis: Bu yaz sakin geçecek artık eminim

Daha önce, Erdoğan ile görüşmesi için “Buzlar çözüldü” diyerek, geçen yıla kıyasla daha sakin bir yaz yaşanması ümidini dile getiren Miçotakis, bu görüşmeden 20 gün sonra Kathimerini gazetesinin radyosuna demecinde “2020’ye kıyasla bu yazın daha sakin geçeceğinden artık eminim” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında geçen yaz mevsiminde Doğu Akdeniz’de haftalar süren “Oruç Reis” krizi yaşanmıştı. Erdoğan ile Miçotakis, Brüksel’deki görüşmelerinde aralarında direkt iletişim hattının kurulmasını kararlaştırmışlardı.



ÜÇ KONUYA DEĞİNDİ

Miçotakis demecinde, Türk-Yunan ilişkileri, Mavi Vatan ve sığınmacı sorununa değinerek şöyle konuştu:

Türk-Yunan ilişkileri: “Eğer gerekirse Erdoğan’ı telefondan ararım. Sanırım gerektiğinde o da aynı şeyi yapacak. Elbette sorunlarımızı çözmedik. Biz Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Bu iki ülkenin, iki halkın da çıkarınadır.”

Mavi Vatan: “Türk dış politikasını değiştiren bir doktrin sözkonusu. Bu doktrin, tamamen Yunanistan ve Avrupa çıkarlarına karşıdır. Yunanistan egemenliğini ve egemenlik haklarını koruyacaktır.”

Sığınmacılar: “Geri itme sözlüğümde olmayan bir kelimedir. Sahil güvenlik, sığınmacı bürosu değildir. Sınırlarımızı korumak için vardır. Bize doğru gelen bir tekne gördüğümüzde, geldiği yere geri dönmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu da insan haklarına saygılı bir şekilde yapıyoruz. Denizde hayati tehlike geçiren binlerce insanı kurtardık. Meriç’te ise geçen yıl yaşanan fenomenlerin tekrarlanmasına ve sığınmacıların alet edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu nedenle de Meriç’te duvar inşa ettik.”

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