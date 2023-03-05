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Miçotakis bu sözlerle özür diledi: Acımı daha da artırıyor

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Miçotakis bu sözlerle özür diledi: Acımı daha da artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 12:27

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik tepkiler devam ederken Başbakan Miçotakis kurbanların yakınlarından özür diledi.

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Komşu Yunanistan'da gündem Tempi bölgesinde meydana gelen tren kazası.

Onlarca kişinin ölümüne neden facia sonrası yeni bir açıklamaya imza atan Yunanistan Başbakanı Miçotakis özür diledi.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, 'Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına kocaman bir özür borçluyum' dedi.

Miçotakis bu sözlerle özür diledi: Acımı daha da artırıyor

'İnsan hatasının arkasına saklanmamalıyız' diyen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti;

'Uzaktan Kontrol projesi tamamlanmış olsaydı, bu kazanın yaşanması fiilen imkansız olurdu.'

Dijital Kontrol Sisteminin önümüzdeki birkaç ay içinde tamamen faaliyete geçecek olmasının mazeret olmadığının altını çizen Miçotakis, 'tam tersi facia olmadan önce bitirememiş olmamız acımı daha da artırıyor' dedi.

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57 KİŞİYE MEZAR OLDU

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde dün yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Miçotakis bu sözlerle özür diledi: Acımı daha da artırıyor

Kazada, 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı.

Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti.

İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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