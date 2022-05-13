Miçotakis, Biden’a Türkiye’yi şikâyet edecek

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Parlamentoya hitap eden Başbakan Kiriakos Miçotakis, gelecek hafta salı günü Washington’da yapacağı temaslarda, Türk savaş uçaklarının Ege’deki faaliyetlerini şikâyet edeceğini söyledi. Ege’deki gerginliğin Türkiye yüzünden sürdüğünü savunan Miçotakis, Fransa’dan savaş uçağı alımının dengeleri değiştireceğini iddia etti.

F-16’LAR DA GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da oturumdaki konuşmasında, “ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı, Almanya’nın da denizaltı vermesine ‘hayır’ diyoruz. Bu istikamette çalışacağız çünkü Türkiye, Yunanistan’ı savaşla tehdit ediyor” ifadelerini kullandı. Yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde ABD, Yunanistan’da üç yeni askeri üsse sahip oluyor.